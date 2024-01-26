نفّذت 57 مهمّة.. كتائب القسّام تكبّد الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأسبوع الماضي

الجمعة 26 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أكّدت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام، أنّها كبّدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأسبوع الماضي شملت مقتل عشرات الجنود وتدمير عدد كبير من الآليات. وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إنّ رجال المقاومة أكّدوا إجهازهم على 53 جنديّا للاحتلال، من النقطة صفر، وقنص 9 آخرين وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح، في 57 مهمّة عسكريّة مختلفة.

وأوضح أنّ مقاتلي القسّام، هاجموا قوات الاحتلال بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد والتحصينات، والأسلحة الرشاشة وتمكّنوا من تدمير 68 آلية بشكل كلّي أو جزئي. وكشف أبو عبيدة عن نسف 4 منازل، وتفجير مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود الاحتلال، وإسقاط طائرتي استطلاع من طراز سكاي لارك، والاستيلاء على 8 طائرات مسيّرة منها انتحاريتان.

كما هاجمت الكتائب الحشود العسكرية للاحتلال، بقذائف الهاون، والصواريخ قصيرة المدى، في المحاور كافة، ووجّهوا رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل مناطق الاحتلال. يشار إلى أنّ الاحتلال، تلقّى الأسبوع الماضي، ضربة كبيرة، بعد استهداف القسام، قوّة هندسية، كانت تفخّخ منازل الفلسطينيين، في مخيّم المغازي، ما أدّى إلى انفجار الألغام التي بحوزتها ومقتل 21 جنديّا وتدمير دبابة كانت معهم.