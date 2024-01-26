حماس: أمريكا متورّطة في العدوان والتضليل

الجمعة 26 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أكّدت حركة حماس أنّ تصريحات الخارجية الأمريكية بأنّ “إسرائيل” لم ترتكب إبادة جماعية، ادّعاءات مفضوحة. وأوضحت الحركة أن هذه التصريحات مضلّلة تستبق قرار محكمة العدل الدولية.

وقال القيادي عزت الرشق إنّه لا يوجد أيّ تكافؤ أخلاقي بين حماس والاحتلال، مشيرا إلى أنّ واشنطن تضغط من أجل إفلات “إسرائيل” من الإدانة. وأوضح الرشق أنّ المجازر والإبادة الجماعية التي برتكبها الاحتلال مستمرة حتى اللحظة بدعم وشراكة أمريكيين كامليْن.

وأكّد القيادي في حماس أنّ الإدارة الأمريكية ما تزال ترفض وقف العدوان على غزة، بمنعها مجلس الأمن من اتّخاذ القرار. وقال: “واشنطن تواصل تزويد الاحتلال بالسلاح والذخائر لقصف النساء والأطفال، ما يجعل منها طرفا منحازا وشريكا في جرائم القتل”.

وكان القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، انتقد بدوره استمرار دعم الولايات المتحدة الكيان الإسرائيلي.

وأكّد حمدان أنّ “تكرار واشنطن دعوتها إلى الاحتلال حماية المدنيين وموظّفي الإغاثة مجرّد دعاية إعلامية”. وقال: “الولايات المتحدة سيّرت حتى الآن 230 رحلة جوية على الأقل لنقل العتاد إلى الكيان الصهيوني”.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية كشفت الخميس، أنّ شحنة أسلحة أمريكية تضم عشرات المقاتلات من نوع إف-35 وإف-15 ومروحيات أباتشي ستصل الأراضي المحتلة.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تعهّدت إدارة بايدن بدعم الاحتلال عسكريّا لتمكينها من “الدفاع عن نفسها”، كما نشرت حاملات طائرات وسفنا حربية عدة في المنطقة.