هلاك عناصر حوثية بكمين قبلي في الجوف ..تفاصيل

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قُتل وأصيب عدد من مسلحي مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الخميس في كمين نفذه مسلحون قبليون في محافظة الجوف أنتقاما لمقتل ثلاثة من قبائل بني نوف .
مصادر محلية أفادت "إن كمينا مسلحا نفذه مسلحون من بني نوف استهدف طقماً حوثياً صباح الخميس على الطريق بين مدينة الحزم مركز المحافظة واللبنات شرق المحافظة، أدى لمقتل وإصابة كامل أفراده من العناصر الحوثية". وذكرت أن الطقم الحوثي احترق بشكل شبه كلي جراء الكمين.
يأتي الكمين القبلي ردا على إقدام مليشيا الحوثي على قتل ثلاثة من أبناء قبائل الجوف في حادثين منفصلين أحدهما أدى لمقتل اثنين من أبناء قبيلة "بني نوف" هما: "صالح مبخوت الغويبي النوفي، ومحمد مبروك النوفي" برصاص عناصر مليشيا الحوثي في شرق مدينة الحزم، وتلاه مقتل الشاب "هادي بن سعيد المعطري"، برصاص مسلحي المليشيا عند مروره بأحد حواجز التفتيش في منطقة "اليتمة" بمديرية خب والشعف ضمن سلسلة جرائمها واعتداءاتها المتواصلة بحق قبائل المحافظة.