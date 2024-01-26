إعلام فرنسي: زيدان يدرّب المنتخب الجزائري

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بعد الانسحاب المبكّر والمخيّب للآمال من الكان، تحلم الجماهير الجزائرية باستقدام مدرّب يخلف المستقبل جمال بلماضي، يعيد هيبة منتخب الخضر قاريّا ويستغلّ الجيل المميّز المتوفّر حاليّا.
وبينما تتداول وسائل الإعلام الجزائرية اسم الفرنسي هيرفي رونار لقيادة زملاء رياض محرز، رفعت الجماهير من سقف طموحاتها ليصبح حلمها وصول رؤية زين الدين زيدان مدرّبا للمنتخب الجزائري.
الحلم الجزائري تداولته وسائل إعلام فرنسية بجدية، تحدّثت بالفعل عن قرب الأسطورة زيدان من العودة إلى موطنه الأصلي الجزائر.
ونفّذت الجماهير الجزائري حسابات زيدان على مواقع التواصل الاجتماعي تطالبه بقبول تدريب منتخب بلادها، حيث قال أحدهم: “زيزو من فضلك اقبل عرضنا نحن في حزن”.
وعاش جمهور الجزائر خيبة جديدة بعد الخسارة أمام موريتانيا والانسحاب المبكّر من الكان للدورة الثانية على التوالي. وانفصل الاتحاد الجزائري مع المدرّب بلماضي أمس الأربعا