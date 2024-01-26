كلوب: صلاح أكثر لاعب ولاءً لمنتخب بلاده

الجمعة 26 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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دافع يورغن كلوب مدرّب ليفربول الإنجليزي عن لاعبه المصري محمد صلاح الذي يتعرّض لموجة من الانتقادات بسبب أدائه في كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار، قبل تعرضه للإصابة.

وصرّح كلوب لقنوات بي إين سبورتس الخميس 25 جانفي، بأن “صلاح من أكثر اللاعبين ولاءً لمنتخب بلاده”.

وأضاف المدرّب الألماني:“مصر وليفربول لديهما نفس الاهتمام، نريد استعادة محمد صلاح في أسرع وقت ممكن، إذا بقي في إفريقيا ولم يتمكنوا من تقديم الرعاية المناسبة له، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تأخير كل شيء، خاصة بالنسبة لمصر إذا تأهلت إلى نهائي الكان”.

وتابع: “لقد أحضرناه إلى هنا ليس لأننا نريد أن نأخذه بعيدًا عن مصر، ولكن ببساطة لنقدم له أفضل علاج طبي. هذا كل ما نريده.

الجميع متفق على أن صلاح إذا أصبح جاهزا وصعدت مصر للنهائي سيعود.” ويأتي تصريح كلوب بعد الضجة التي أثارها خبر مغادرة صلاح إلى ليفربول لتلقي العلاج وترك معسكر منتخب بلاده في الكوت ديفوار.

وانتقد الجمهور المصري محمد صلاح واتهمه بالتخاذل وعدم تقديم أداء مثلما يفعل في ليفربول.

وسيغيب محمد صلاح عن مباراة الدور ثمن النهائي أمام الكونغو الديمقراطية بسبب الإصابة وقد يستمر غيابه حتى نهاية البطولة