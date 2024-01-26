صحفي: خليط من الخبراء الإيرانيين يديرون هجمات الحوثي في البحر الأحمر

الجمعة 26 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أكد صحفي يمني أن إيران تدير هجمات مليشيا الحوثي في البحر الأحمر عبر خبراءها من الحرس الثوري الإرهابي وخبراء اخرين تابعين لها في اليمن.

وقال فواز منصر إن إيران زودت الحوثيين بالتقنيات المتطورة المتمثلة في القوة الصاروخية والطائرات المسيرة ونقلتها إلى مناطق الورش الحوثية، واعادت تركيبها ثم قامت بتدريب عناصر المليشيات على إطلاق هذه الصواريخ تحت اشراف خبراء من الحرس الثوري وحزب الله وحماس.

وأضاف منصر أن حركة حماس قبل ثلاث سنوات كان لديها مقاتلين في اليمن يساندون الحوثيين في جبهات القتال، مشيرا إلى ان هذا الخليط من الاذرع الإيرانية هم من يديرون المشهد اليمني العسكري. واوضح أن المعركة في جنوب البحر الاحمر هي أكبر من حجم الحوثيين، مؤكدا ان إيران هي من تدير المعركة والحوثيين في الواجهة يتبنون هذه العمليات ويستخدم المناطق التي يسيطرون عليها في تنفيذ هذه العمليات.

ولفت إلى أن الحوثيين قبل ثلاث سنوات لم يكونوا يمتلكون هذه التقنيات من رادارات تعمل على تشويش حتى طائرات اف 16 وبفعل مساعدة ودعم إيران لهم أصبحوا اليوم لديهم طائرات مسيرة مداها أكثر من 1500كيلو، وبالتالي هذه التقنية الايرانية نقلت من وإيران عبر عمليات تهريب مستمرة. ووصف منصر ما يحدث اليوم في جنوب البحر الاحمر بأنه معركة مواجهة ما بين إيران وأذرعها من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من جهة أخرى..