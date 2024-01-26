كلوب: صلاح أكثر لاعب ولاءً لمنتخب بلاده صحفي: خليط من الخبراء الإيرانيين يديرون هجمات الحوثي في البحر الأحمر القوات المشتركة ترد على قصف صاروخي حوثي شمال الضالع الوزير الارياني : فرض عقوبات على قيادات مليشيا الحوثي مؤشر على تزايد الوعي الدولي بمخاطرها واشنطن :المانحون سيديرون ظهورهم لليمن إذا استمرت هجمات الحوثيين أبو عبيدة يكشف تفاصيل محرقة جديدة تعرض لها جيش الاحتلال - تصفية العشرات من الجنود من نقطة صفر وهذا ماحصل لـ 68 آلية عسكرية زعيم الحوثيين مخاطبا واشنطن : سنواصل عملياتنا في البحر الأحمر اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية تعقد اجتماعها الأول في سيئون قناة السويس تعلن تفاصيل الوضع الحالي بشأن تطورات الملاحة في البحر الأحمر دبلوماسيين يغادرون القاعة من جلسة مجلس الأمن خلال كلمة سفير إسرائيل
ردت القوات المشتركة مساء الخميس، على قصف صاروخي لمليشيا الحوثي الإرهابية على إحدى القرى شمال غرب محافظة الضالع.
وفي التفاصيل ذكرت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثيث استهدفت بلدة المَقْروض الواقعة في أقصى الشمال الغربي لمنطقة حجر بصاروخ سقط بالقرب من منازل المواطنين وأحدث انفجاراً ضخماً اهتزت بسببه المنازل.
وأضاف إن القصف الحوثي تتسبب بحالة من الخوف والهلع بين سكان القرية والقرى المجاورة خصوصا النساء والأطفال، وأحدث أضرارا كبيرة في مكان سقوطه؛ إلا أنه لم يصب أحد منهم بأذى”.
من جانبه، قال مصدر في العمليات المشتركة لمحور الضالع إن المليشيات الحوثية أطلقت هذا الصاروخ من اتجاه مناطق سيطرتها في شمال شرقي مديرية الحشاء، باتجاه بلدة المقروض حجر الآهلة بالسكان، مؤكدا أن الصاروخ محلي الصنع يطلق عبر قاذفات من نوع راجمات الكاتيوشا، وسبق واستهدفت المليشيات الأعيان المدنية شمال الضالع بمثل هذه الصواريخ، وهذه هي المرة الثالثة خلال يناير الحالي.
وأضاف، إن القوات المشتركة ردت على هذا الاعتداء بحق المدنيين، وقامت باستهداف أماكن الإطلاق إضافة إلى استهداف مواقع المليشيات الحوثية بضربات مباشرة.