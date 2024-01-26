القوات المشتركة ترد على قصف صاروخي حوثي شمال الضالع

الجمعة 26 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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ردت القوات المشتركة مساء الخميس، على قصف صاروخي لمليشيا الحوثي الإرهابية على إحدى القرى شمال غرب محافظة الضالع.

وفي التفاصيل ذكرت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثيث استهدفت بلدة المَقْروض الواقعة في أقصى الشمال الغربي لمنطقة حجر بصاروخ سقط بالقرب من منازل المواطنين وأحدث انفجاراً ضخماً اهتزت بسببه المنازل.

وأضاف إن القصف الحوثي تتسبب بحالة من الخوف والهلع بين سكان القرية والقرى المجاورة خصوصا النساء والأطفال، وأحدث أضرارا كبيرة في مكان سقوطه؛ إلا أنه لم يصب أحد منهم بأذى”.

من جانبه، قال مصدر في العمليات المشتركة لمحور الضالع إن المليشيات الحوثية أطلقت هذا الصاروخ من اتجاه مناطق سيطرتها في شمال شرقي مديرية الحشاء، باتجاه بلدة المقروض حجر الآهلة بالسكان، مؤكدا أن الصاروخ محلي الصنع يطلق عبر قاذفات من نوع راجمات الكاتيوشا، وسبق واستهدفت المليشيات الأعيان المدنية شمال الضالع بمثل هذه الصواريخ، وهذه هي المرة الثالثة خلال يناير الحالي.

وأضاف، إن القوات المشتركة ردت على هذا الاعتداء بحق المدنيين، وقامت باستهداف أماكن الإطلاق إضافة إلى استهداف مواقع المليشيات الحوثية بضربات مباشرة.