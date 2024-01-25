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أبو عبيدة يكشف تفاصيل محرقة جديدة تعرض لها جيش الاحتلال - تصفية العشرات من الجنود من نقطة صفر وهذا ماحصل لـ 68 آلية عسكرية

الخميس 25 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم الخميس، أن مقاتلو القسام تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من تدمير 68 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً.
وقال أبو عبيدة إن مقاتلو القسام أجهزوا أيضاً على 53 جندياً صهيونياً من نقطة الصفر وقنص 9 حنود وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.
كما أكد أنه تم نسف 4 منازل وتفجير مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، مضيفاً “أسقط مجاهدونا طائرتي استطلاع من طراز “سكاي لارك” واستولوا على 8 طائرات “درون” منها طائرتان انتحاريتان”.
وتابع “دكّ مجاهدونا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.

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