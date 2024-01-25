اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية تعقد اجتماعها الأول في سيئون

الخميس 25 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ خاص

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عقدت اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية اجتماعها الأول بمدينة سيئون بحضرموت.

وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس الأستاذ عبدالهادي التميمي بأعضاء اللجنة في مدينة السلام سيئون.

وأشار إلى أن اليوم يمثل حدثا تاريخيا مهما في تاريخ اليمن الحديث، تجتمع فيه حضرموت وسقطرى والمهرة وشبوة.

واعتبر التميمي المشروع الذي تداعى له الحاضرون وتحملوا الصدارة في التحضير لميلاده يعتبر مشروعا كبيرا وطموح لدى كل أبناء المحافظات الشرقية يحتم على اللجنة التحضيرية المواءمة للحدث واستشعار المسؤولية وإثراء نقاشات فرق العمل بموضوعات تواكب تطلعات أبناء المحافظات الشرقية تحقق الندية في أي مشاورات سياسية حول مستقبل اليمن.

ودعا الجميع أن يكبروا في تفكيرهم وتطلعاتهم في إنجاز مشروع المجلس بحجم مساحات المحافظات الأربع.

وأضاف "التأكيد هناك تحديات سوف تواجهنا ولكن هناك إرادة صلبة لدى جميع أعضاء اللجنة التحضيرية و الهيئة التأسيسية التي أسندت لها مهمة التحضير لهذا المكون".

وأكد أن شعب المحافظات الشرقية ينتظر من أعضاء اللجنة التحضيرية خطوات يراها أمامه وأولها المصداقية، البعيدة عن بيع الوهم وبث خطاب عقلاني يلبي تطلعات المواطن ويعزز الوحدة واللحمة المجتمعية وتفهم المشكلات الموجودة وسبل تجاوزها للوصول بالمجلس للمستوى المطلوب الذي ينشده أبناء المحافظات الشرقية.

وأكد على العمل في النقاط المشتركة التي تجمع هذه المحافظات، ثم النظر فيما هو مختلف عليه من أجل الوصول إلى توافق يمثل مفتاح النجاح لهذا المكون. ونوه إلى أن 45 يوما أمام اللجنة التحضيرية لاستكمال كل البنى الأساسية للمشروع الكبير الذي يحقق ويلبي أحلام أبناء المحافظات الشرقية.

وناقش الاجتماع مسودة مشروع لائحة مهام اللجنة التحضيرية، فيما جرى استعراض الهيكل التنظيمي واقتراح التعديلات المناسبة عليه، وكذا فرق العمل وتوزيع أعضاء اللجنة التحضيرية عليها لإعداد خطة عمل اللجنة ومناقشة مهام اللجنة والتي من المتوقع استمرارها حتى فترة انعقاد الهيئة التأسيسية بعد 45 يوما.

وتطرق الاجتماع إلي شرح حول فلسفة الشعار والهوية البصرية وإقرارها.