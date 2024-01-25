دبلوماسيين يغادرون القاعة من جلسة مجلس الأمن خلال كلمة سفير إسرائيل

الخميس 25 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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انسحب العديد من السفراء من جلسة مجلس الأمن الدولي التي تركزت على شحنات المساعدات إلى غزة، وذلك بعد أن بدأ الممثل الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بإلقاء كلمته.

وحسب المعلومات فإن معظم الدبلوماسيين الذين انسحبوا خلال كلمة السفير الإسرائيلي هم عرب.

وفي كلمته، قال إردان أن "الدعوة إلى وقف إطلاق النار من شأنها أن تسمح لحماس بالاستمرار في السلطة"، مشددا على أن "هذه ليست الحرب التي اختارتها إسرائيل.

لكننا سندافع عن مستقبلنا مثلما يدافع كل واحد منكم عن مستقبل بلده".

ومع حضور وزير الخارجية الإيراني في اجتماع مجلس الأمن، انتهز إردان الفرصة لتكرار الرواية الإسرائيلية حول التهديد الإيراني المزعوم، قائلا إن "امتداد الصراع لا يحدث بطريقة سحرية.

لقد تم التخطيط له وتعليماته". وزعم إردان أن اعتراض الولايات المتحدة الأخير لقارب كان في طريقه إلى اليمن "هو دليل واضح على من هو العقل المدبر لهذا التداعيات.

إيران تقف دائما في الظل وتسيطر على الأمور.

لقد تأثرت كل دولة في المنطقة بمخالب الإرهاب الإيرانية.

ولن تتوقف عند أي شيء لتوسيع هيمنتها الشيعية