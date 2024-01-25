مركز الملك سلمان يدشن توزيع كفالات الايتام لعدد 352 بمحافظتي مأرب والجوف

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تزامناً مع اليوم الدولي للتعليم وضمن مشروع كفالة الإيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم..
دشن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب ومعه وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ومدير مكتب مركز الملك بالمحافظة عبدالرحمن الصيعري توزيع الحقيبه المدرسيه وتسليم الكفالات التعليمية والصحية والمعيشية ل352 يتيم ويتيمة لمحافظتي مأربوالجوف، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ مؤسسة يماني للتنمية الإنسانية.
وخلال حفل التدشين، أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، أن شركاء التعليم يمثلون ركيزة أساسية لدعم العملية التعليمية وإلحاق الطلاب بمسار التعليم وأشاد بمركز سلمان الذي يدعم الإيتام بالحقيبة المدرسية والكفالات التعليمية والصحية والمعيشية لأسرهم.
وأضاف أن البلد يتعرض لمؤامرة كبيرة لسلخة من هويته الإسلامية و عقيدته ووطنيتة، بمباديء أتت إلينا من قم إيران لاعلاقة لها باليمن لا من قريب ولا من بعيد. وأشار ،ان تعاون الحكومة مع الشركاء هو للحفاظ على الاجيال وإلحاقه بالعملية التعليمية مثل هذه الأعمال التي يقوم بها مركز الملك سلمان وشركاء التعليم وهي أعمال جاذبة لأبنائنا الطلاب والحفاظ عليهم.
وأكد أن شريحة الإيتام التي اتينا من أجلها اليوم لابد أن تكون من أهداف صميم حكومتنا والحفاظ عليهم فقد قدم آبائهم أرواحهم حفاظا على هذا الوطن من التمزق والتشرذم ودفاع عن الوطن وثوابتة.
من جانبة أكدا وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ومدير عام مكتب محافظ الجوف محمد دماج اهميه ودور شركاء التعليم في دعم العملية التعليمية وأشاد بدعم مركز سلمان للطلاب والطالبات من الإيتام.
حضر التدشين مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي وعبدربه حليس المدير العام المساعد لمكتب محافظ المحافظة
ويمثل تدشين المشروع الإنساني لمركز الملك سلمان باكورة الانشطه الإنسانية للعام 2024