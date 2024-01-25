شركة النفط الكويتية تقرر إيقاف مرور ناقلاتها في البحر الأحمر

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قررت شركة ناقلات النفط الكويتية إيقاف مرور ناقلاتها في البحر الأحمر موقتاً، بسبب تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
ونقلت صحيفة الراي عن مصادر مطلعة، القول إن قرار الإيقاف المؤقت يخضع للمراجعة الدورية المستمرة لحين استقرار حال المنطقة، مؤكدة التزام مؤسسة البترول الكويتية التام بتنفيذ عقودها المبرمة مع الدول المختلفة وذلك عبر ناقلات أجنبية.
ومنذ عدة أسابيع، تشن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتزعم أنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي