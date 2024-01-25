صنعاء.. قبائل الحداء تدعو للاحتشاد والمطالبة بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين

الخميس 25 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 208

دعت قبائل الحدا بمحافظة ذمار أبناءها وكافة رجال القبائل للاحتشاد والاعتصام، صباح السبت المقبل، في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء للمطالبة باطلاق سراح رئيس نادي المعلمين الشيخ والتربوي عبد القوي الكميم.

وقالت قبائل الحدا في بيان صادر عن اجتماع موسع حضره عدد من المشائخ و مشائخ المناطق الوسطى ومشائخ اب، والشخصيات الاجتماعية والثقافية والقيادات التربوية بصنعاء امس، ان كل الجهود التي بذلت من أسرته وسلوكها الطرق النظامية والقانونية وجهود جميع الاصحاب والاصدقاء من الحدا ومخلاف الكميم خاصة بشأن قضية اختطاف واعتقال الشيخ ابو زيد الكميم كلها صدمت بتصلب في كل الجهات المعنية ولم يتم اطلاق سراحه، رغم أن أسرة الكميم قدرت الظرف الذي تمر به البلد طيلة ما يقارب الأربعة الاشهر من يوم اعتقاله.

وأوضح البيان ان كافة مطالب أبو زيد الكميم حقوقية وشرعية ولا تؤدي الى حبسه، مؤكدا ان المرتبات حق قانوني معمول به في دول العالم والمدرس اكثر فئات المجتمع تضررا من قطعها، وهو واجب الدولة لاغيرها وان الاستاذ ابو زيد الكميم عبر عن جميع معلمي الجمهورية.

وأشاد البيان ببطولة الشيخ ابوزيد الكميم ومقاومته دفاعا عن نفسه وعرضه، وأن وصرف المرتبات حق من سلطة الأمر الواقع لانها تحكم البلد وهي المسؤله وإلا فانه ليست دولة – حد قوله. ولفت البيان ان لجنة متابعة قضية أبو زيد الكميم تحركت خلال الفترة الماضية في اكثر من جهة وأولها النائب العام محمد الديلمي بحضور الشيخ عبدالحميد القوسي وبقية مشايخ الحدا وعزلة الكميم، وانه قام بالاتصال والتوجيه بسرعة اطلاق الاستاذ ابوزيد الكميم وارساله الى النيابة، وعزز ذلك بمذكرة اخرى في شهر ديسمبر الفائت ولكن لم يتم اطلاق سراحه.

ونوه البيان ان اللجنة قامت بمتابعة ومراجعة مايسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين ولم يستجيبوا، وتم مقابلة القيادي محمد علي الحوثي وانه اجرى اتصالاته بذوي الاختصاص ولكن دون الاستجابة لمطلب اطلاق سراحه. وبحسب البيان فإن اللجنة قابلت نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية ووزير التخطيط التابعين لسلطة الأمر الواقع، ومحافظ ذمار تمت مقابلته ثلاث مرات وله طلبات، احتاجت الى توضيح من اللجنة، بعدها كان رده بانه سيزوره ونتفاهم ولم تتم الزيارة الى حتى اللحظة.

ووفقا للبيان، قرر الحاضرون البالغ عددهم مابين (330-400) شخص بالاجماع كل حامل سلاح وغرام من قبائل الحدا ومن غيرها الخروج والاحتشاد والاعتصام المفتوح في ساحة ميدان السبعين صباح يوم السبت القادم للمطالبة بالإطلاق الفوري عن الشيخ ابوزيد عبدالقوي ناجي الكميم رئيس نادي المعلمين. حضر الاجتماع، الشيخ نصر الشاهري والشيخ اسماعيل الجلعي والشيخ مراد القوسي والشيخ علي محمد صالح البخيتي والدكتور صالح عبدالله صالح الكميم والدكتور عبدالعزيز القرس الكميم