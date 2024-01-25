لماذا أجلت قناة BBC التحقيق الوثائقي عن الاغتيالات في عدن لمدة أربع سنوات .. أحد معدي الفلم الوثائقي يكشف تفاصيل جديدة عاجل : عقوبات أمريكية على 4 من القيادات الحوثية وعدد من الوزراء في حكومة الانقلاب بصنعاء بطريقة تسويق ذكية.. صاحب مطعم يثير غضب إسرائيل سقوط مدوي لبرشلونة وجيرونا في كأس اسبانيا تحالف انساني لكسر الحصار عن غزة الأمم المتحدة ترد على طلب الحوثيين مغادرة موظفيها من حاملي الجنسيتين الأمريكية والبريطانية قطر ترد و تستنكر بشدة على تصريحات نتنياهو بشأن وساطتها في الحرب مصادر أمريكية تكشف… السنوار متقدم باستمرار خطوة واحدة عن الاستخبارات الإسرائيلية الناتو يفجرها في قوة عسكرية غير مسبوقة ...50 سفينة و80 طائرة و90 ألف جندي وأكثر من 1100 عربة قتالية ترمب يعود ولكن بطريقة مرعبة من انتزاع بطاقة الجمهوريين في السباق الرئاسي الأمريكي
دحض الناشط الحقوقي البارز " براء شيبان " الذي شارك في اعداد تحقيق شبكة " بي بي سي" المثير حول تورط الإمارات في التدبير والتمويل لارتكاب جرائم الاغتيالات التي استهدفت شخصيات سياسة وامنية وعسكرية وائمة مساجد وناشطون حقوقيون في عدن ادعاءات الحكومة الإماراتية والمجلس الانتقالي الجنوبي والموالين لأبوظبي من أن التحقيق الذي حظى بمتابعة واسعة استند على وقائع وشهادات ملفقة وغير دقيقة .
وأكد " شيبان" في مداخلة صوتية مطولة له على منصة أكس – تابعها مأرب برس- أن كافة الأدلة والشهادات التي قدمها التحقيق وادلى بها فريق الاغتيالات من المرتزقة الأمريكيين تم مراجعتها والتدقيق في مضمونها من قبل فريق قانوني في البي بي سي ولم يتم اجازتها للعرض في التحقيق ألا بعد التثبت من دقتها عن طريق تطابق المعلومات والافادات .
وأشار الناشط الحقوقي البارز الى أنه تم تأجيل الموعد المحدد لبث وعرض التحقيق عبر شاشة " بي بي سي" مرتين حيث كان من المقرر أن يبث التحقيق في مطلع العام 2020م وبسبب جائجة كوفيد 19 تم تأجيل موعد البث ثم اندلعت أحداث حرب غزة وتم تأجيل العرض للمرة الثانية قبيل أن يتم بث التحقيق أخيرا نتيجة تمكن معدة ومقدمة التحقيق الإعلامية نوال المقحفي من حجز مساحة في البي بي سي .
وأوضح " شيبان" إلى أن التحقيق بدا العمل عليه بشكل جدي منذ العام 2019م على خلفية الاحداث التي طرأت حول السجون السرية الإماراتية في جنوب اليمن ".