لماذا أجلت قناة BBC التحقيق الوثائقي عن الاغتيالات في عدن لمدة أربع سنوات .. أحد معدي الفلم الوثائقي يكشف تفاصيل جديدة

الخميس 25 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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دحض الناشط الحقوقي البارز " براء شيبان " الذي شارك في اعداد تحقيق شبكة " بي بي سي" المثير حول تورط الإمارات في التدبير والتمويل لارتكاب جرائم الاغتيالات التي استهدفت شخصيات سياسة وامنية وعسكرية وائمة مساجد وناشطون حقوقيون في عدن ادعاءات الحكومة الإماراتية والمجلس الانتقالي الجنوبي والموالين لأبوظبي من أن التحقيق الذي حظى بمتابعة واسعة استند على وقائع وشهادات ملفقة وغير دقيقة .

وأكد " شيبان" في مداخلة صوتية مطولة له على منصة أكس – تابعها مأرب برس- أن كافة الأدلة والشهادات التي قدمها التحقيق وادلى بها فريق الاغتيالات من المرتزقة الأمريكيين تم مراجعتها والتدقيق في مضمونها من قبل فريق قانوني في البي بي سي ولم يتم اجازتها للعرض في التحقيق ألا بعد التثبت من دقتها عن طريق تطابق المعلومات والافادات .

وأشار الناشط الحقوقي البارز الى أنه تم تأجيل الموعد المحدد لبث وعرض التحقيق عبر شاشة " بي بي سي" مرتين حيث كان من المقرر أن يبث التحقيق في مطلع العام 2020م وبسبب جائجة كوفيد 19 تم تأجيل موعد البث ثم اندلعت أحداث حرب غزة وتم تأجيل العرض للمرة الثانية قبيل أن يتم بث التحقيق أخيرا نتيجة تمكن معدة ومقدمة التحقيق الإعلامية نوال المقحفي من حجز مساحة في البي بي سي .

وأوضح " شيبان" إلى أن التحقيق بدا العمل عليه بشكل جدي منذ العام 2019م على خلفية الاحداث التي طرأت حول السجون السرية الإماراتية في جنوب اليمن ".