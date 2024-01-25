عاجل : عقوبات أمريكية على 4 من القيادات الحوثية وعدد من الوزراء في حكومة الانقلاب بصنعاء

الخميس 25 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 834

أعلنت اليوم الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 من كبار قادة المليشيات الحوثية في #اليمن إثر هجمات استهدفت سفنا في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة بلومبرج نيوز،نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستفرضان عقوبات جديدة على قادة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، ستشمل ما لا يقل عن أربع شخصيات كبيرة ستخضع لتجميد أصول وحظر للسفر.

وأضاف التقرير أنه سيتم أيضا فرض عقوبات على كبار الوزراء في إدارة الحوثيين باليمن.

.

وفي طليعة القيادات الحوثية المستهدفة:

محمد العاطفي: الذي يشغل منصب ما يسمى "وزير دفاع" الحوثيين.

محمد فضل عبد النبي: الذي يشغل منصب ما يسمى ”قائد” القوات البحرية التابعة للحوثيين.

محمد علي القادري: الذي يشغل منصب ما يسمى ”قائد قوات الدفاع الساحلي”

و”مدير الكلية البحرية التابعة للحوثيين”، وهو مكلف بتنفيذ هجمات ضد السفن في البحر الأحمر.

محمد أحمد الطالبي: الذي يشغل منصب ما يسمى "مدير المشتريات" لقوات الحوثيين.

وفي 28 ديسمبر فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على فرد وثلاثة كيانات "مسؤولة عن تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى قوات الحوثيين وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار"