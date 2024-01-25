بطريقة تسويق ذكية.. صاحب مطعم يثير غضب إسرائيل

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شنت الصحافة العبرية ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإسرائيل، اليوم الخميس، هجوماً على الأردن بعد أن افتتح مواطن أردني في لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، مطعما وأطلق عليه اسم ( 7 أكتوبر ) تخليدا لليوم الذي شنته فيه حركة حماس هجوما على مستوطنات غلاف غزة في عملية أطلق عليها "طوفان الأقصى".
ولقى اسم المطعم تفاعلا في المجتمع الأردني الداعم للمقاومة الفلسطينية التي تقاتل في قطاع غزة منذ أكثر من 110 أيام، فيما شنت الصحافة العبرية هجوماً لاذعا على الأردن.
وتداول نشطاء في الأردن صور وفيديوهات للمطعم، مطالبين بدعمه والشراء منه، في فكرة ذكية للتسويق لمطعمه الجديد في محافظة عُرف عنها الحراك السياسي والنهج العروبي والقومي.
ونشرت صحيفة "كان" العبرية صورة اسم المطعم وتركت الباب مفتوحاً للمعلقين لمهاجمة الأردن وصاحب المطعم.
وفي رد عنصري علق أحد المستوطنين على الصورة التي نشرتها "كان" قائلاً: " إنها فرصة مناسبة لتصدير مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى الأردن لتناول الشاورما مجانا لأنها أفضل لهم من الموت من الجوع والمرض في قطاع غزة."
فيما دعا معلقون آخرون إلى وقت تزويد الأردن بالمياه، بسبب التصرفات الاستفزازية – على حد تعبيرهم - .
يذكر أن محافظة الكرك شهدت ايضا تسمية أول طفل أردني باسم ( محمد الضيف ) تيمنا بالقائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.