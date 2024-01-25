سقوط مدوي لبرشلونة وجيرونا في كأس اسبانيا

الخميس 25 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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خرج جيرونا، مفاجأة الموسم، من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم عقب خسارته أمام مضيفه ريال مايوركا 2-3، قبل ان يلحقه برشلونة بسقوطه امام أتلتيك بلباو بعد التمديد 2-4 في سان ماميس امس الاربعاء.

في المباراة الاولى، سجّل اهداف مايوركا كل من الكندي سايل لارين (21) وأبدون براتس (28 و35 من ركلة جزاء) قبل أن يقلّص النادي الكاتالوني النتيجة من خلال الاوروغوياني كريستيان ستيواني (68 من ركلة جزاء) والبرازيلي سافيو (90+6).

وسبق لمايوركا أن احرز لقب الكأس المحلية عام 2003 كما بلغ الدور نصف النهائي للمرة الأخيرة عام 2009.

وفي المباراة الثانية، سجّل الاخوان إيناكي ونيكو ويليامس هدفين قاتلين لأتلتيك بلباو بعد التمديد ليقودا فريقهما الى الدور نصف النهائي.

وتأتي الخسارة لتزيد من الضغوط على مدرب برشلونة تشافي هيرنانديس حيث يتخلف فريقه حاليا بفارق ثماني نقاط عن صدارة الدوري الإسباني، مما جعل من مسابقة الكأس الفرصة الأكبر للنادي الكاتالوني لإحراز لقب ما هذا الموسم.

وكان ريال سوسييداد أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزه على سلتا فيغو الثلاثاء 2-1.

ويختتم الدور ربع النهائي اليوم الخميس بلقاء أتلتيكو مدريد الذي سبق ان اقصى جاره ريال حامل اللقب من الدور 16 مع إشبيلية.