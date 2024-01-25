تحالف انساني لكسر الحصار عن غزة

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أطلق ناشطون حول العالم حملة لجمع التواقيع بوسم #AirDropAidForGaza تطالب حكومات عدة دول بتشكيل تحالف إنساني، لإنزال المساعدات الإنسانية عبر الجو على قطاع غزة، للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي سبَّبها الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وأعلنت الناشطة البريطانية سارة ويلكنسون في مقطع مصور عبر حسابها في منصة إكس، نجاح الحملة في جمع أكثر من 15 ألف توقيع.
واشارت إلى أن الحملة تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر تخطي قيود الاحتلال الإسرائيلي على معبري رفح وكرم أبو سالم.