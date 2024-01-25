تحالف انساني لكسر الحصار عن غزة الأمم المتحدة ترد على طلب الحوثيين مغادرة موظفيها من حاملي الجنسيتين الأمريكية والبريطانية قطر ترد و تستنكر بشدة على تصريحات نتنياهو بشأن وساطتها في الحرب مصادر أمريكية تكشف… السنوار متقدم باستمرار خطوة واحدة عن الاستخبارات الإسرائيلية الناتو يفجرها في قوة عسكرية غير مسبوقة ...50 سفينة و80 طائرة و90 ألف جندي وأكثر من 1100 عربة قتالية ترمب يعود ولكن بطريقة مرعبة من انتزاع بطاقة الجمهوريين في السباق الرئاسي الأمريكي مسيّرات إيرانية تدخل الحرب في ثاني دولة عربية محادثات إنهاء الوجود العسكري الأميركي في أول دولة عربية مجلس الحرب الإسرائيلي اليوم يبحث تطورات صفقة تبادل الأسرى رسميا.. المنتخبات العربية تتعرف على منافسيها في ثمن نهائي كأس إفريقيا
أعلنت الأمم المتحدة عن تلقيها إخطارا من الحوثيين يطلب مغادرة الموظفين الأمميين من حاملي الجنسيتين الأميركية والبريطانية في غضون شهر، في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة المصنفة على قائمة الإرهاب.
وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة تلقت مراسلات من سلطات الأمر الواقع في صنعاء (الحوثيين) طلبوا فيها مغادرة الموظفين الأمميين من حاملي الجنسيتين الأميركية والبريطانية للمنطقة الخاضعة لسيطرتهم، في غضون شهر.
وقال دوجاريك إن أي طلب بشأن مغادرة أي موظف تابع للأمم المتحدة بناء فقط على جنسية هذا الموظف، لا يتوافق مع الإطار القانوني المنطبق على عمل الأمم المتحدة كما يعيق قدرتها على تنفيذ ولايتها لدعم جميع السكان في اليمن.
ودعا المتحدث جميع السلطات في اليمن إلى ضمان قدرة الموظفين الأمميين على مواصلة عملهم بالنيابة عن الأمم المتحدة، وأكد أنهم يقومون بعملهم بشكل حيادي.
ولم يكشف المتحدث عن عدد المواطنين الأميركيين والبريطانيين الذين يعملون لصالح الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وكانت ميليشيا الحوثي، أمهلت العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية من حملة الجنسيتين الأميركية والبريطانية، شهراً واحداً لمغادرة صنعاء والمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها.
وبحسب وثيقة متداولة، فإن وزارة الخارجية في حكومة ميليشيا الحوثي، غير المعترف بها دولياً، وجهت إلى مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء ومن خلاله إلى جميع مكاتب المنظمات الإنسانية العاملة لدى الجمهورية اليمنية بضرورة إبلاغ كل المسؤولين والعاملين من حملة الجنسية الأميركية والبريطانية بالاستعداد لمغادرة البلاد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الوثيقة 20 يناير 2024م.
وأهابت الوزارة، بحسب الوثيقة، بعدم استقدام أي موظفين من حملة الجنسيتين خلال هذه الفترة.