مجلس الحرب الإسرائيلي اليوم يبحث تطورات صفقة تبادل الأسرى

الخميس 25 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيعقد اجتماعاً في وقت لاحق اليوم للتعرف من المفاوضين الإسرائيليين على آخر التطورات بشأن المفاوضات المتعلقة بصفقة تبادل أسرى محتملة مع حركة «حماس».

وكانت الهيئة قالت أمس الأربعاء، إن قطر أبلغت إسرائيل رفض حركة حماس لمقترح إسرائيلي بشأن صفقة لتبادل الأسرى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن «حركة حماس علقت المحادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن، وطالبت بالانسحاب الكامل لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في المرحلة الأولى من الصفقة، وإنهاء الحرب».

ونقلت الهيئة عن مسؤولين قولهم، إن حماس عادت إلى موقف رفض التفاوض تحت النار، وإن حماس غير مستعدة لإجراء مفاوضات لا تؤدي إلى وقف القتال