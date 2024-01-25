رسميا.. المنتخبات العربية تتعرف على منافسيها في ثمن نهائي كأس إفريقيا قم بتحديث هاتفك الآن.. آبل تصدر تحديثا أمنيا عاجلا إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار جسم مجهول في تعز واشنطن تقول إن الضربات الأمريكية في اليمن أتت بنتائج فعالة مسؤول أممي: جماعة أمهلوا موظفي الإغاثة "الأميركيين والبريطانيين" شهرا لمغادرة اليمن النّرويج وبلجيكا تدعوان إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة انفجارات قرب سفينتين ترفعان العلم الأمريكي في باب المندب بالأرقام.. هجمات البحر الأحمر تؤثر في أسعار الشحن البحري كمين مركّب استهدف ثلاثة أهداف.. اللواء الديويري يرجّح ارتفاع خسائر قوات الاحتلال في عملية المغازي العدل الدولية تُصدر الجمعة قرارها في اتهام الكيان بالإبادة الجماعية
أسدل الستار يوم الأربعاء على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار والتي أسفرت عن تأهل 16 منتخبا لثمن النهائي بينها ثلاثة منتخبات عربية.
والمنتخبات العربية المتأهلة هي مصر، حاملة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة القارية مع سبعة ألقاب، والمغرب صاحب أفضل إنجاز إفريقي وعربي في كأس العالم باحتلاله المركز الرابع في مونديال قطر 2022، وموريتانيا التي بلغت الدور الثاني لكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخها.
وصافة المجموعة الثانية، فيما تصدر المغرب المجموعة السادسة وتأهلت موريتانيا ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست وذلك بعد حلولها ثالثة في المجموعة الرابعة بعد فوزها التاريخي على الجزائر بهدف دون رد.
وتلعب مصر في الدور ثمن النهائي مع الكونغو الديمقراطية الأحد المقبل، فيما يواجه المنتخب الموريتاني نظيره الرأس الأخضر يوم الاثنين، ويتقابل المغرب مع جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء.
يذكر أن منتخبين عربيين آخرين شاركا في النسخة الحالية لكأس أمم إفريقيا لكنهما لم يتأهلا لثمن النهائي وهما الجزائر وتونس