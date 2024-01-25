قم بتحديث هاتفك الآن.. آبل تصدر تحديثا أمنيا عاجلا

الخميس 25 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تحث شركة آبل جميع مستخدمي "آيفون" على تنزيل آخر تحديث لنظام iOS 17، بعد أن اكتشف عملاق التكنولوجيا 15 مشكلة أمنية ربما تكون قد كشفت بيانات المستخدمين الحساسة.

وطرحت آبل نظام التشغيل iOS 17.3 يوم الاثنين مع العديد من الميزات وإصلاحات الأخطاء.

وتم اكتشاف إحدى عمليات الاحتيال في Mail Search، حيث يمكن لتطبيقات الطرف الثالث الوصول إلى المعلومات، وأخرى في Safari والتي ربما جعلت نشاط التصفح الخاص للمستخدم مرئيا في الإعدادات.

وكشفت آبل أنها "لا تكشف عن المشكلات الأمنية أو تناقشها أو تؤكدها حتى يتم إجراء تحقيق وتوفير التصحيحات أو الإصدارات".

وتأتي الإصلاحات الأمنية مخصصة لأجهزة "آيفون" و"آيباد"، التي واجهت الأخطاء نفسها. وبالإضافة إلى Mail Search وSafari، تم العثور على عيوب في WebKit، وهو محرك المتصفح الذي يشغل Safari.

وشاركت آبل في الإعلان المتعلق بـ WebKit: "قد تكون صفحة الويب المصممة بشكل خبيث قادرة على أخذ بصمة المستخدم".

وأبلغ اثنان من خبراء الأمن السيبراني عن مشكلة في Time Zone، والتي وجدوا أنها قد تسمح للجهات الفاعلة السيئة بمشاهدة نظام سجل رقم هاتف المستخدم.

ويمكن للمستخدمين تحديث هواتفهم من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم تنشيط التنزيل لنظام iOS 17.3 الجديد.

وبينما تحث شركة آبل المستخدمين على الحصول على أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS لإصلاح الأخطاء، فإن نظام التشغيل يتضمن أيضا ميزة الحماية من سرقة الأجهزة التي قال البعض إنها واحدة من أفضل ميزات آبل منذ سنوات.

ويتضمن نظام iOS 17.3 الجديد أيضا AirPlay لأجهزة التلفاز الفندقية وتحسينات اكتشاف الأعطال لجميع نماذج "آيفون 14" و15. المصدر: ديلي ميل