إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار جسم مجهول في تعز

الخميس 25 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أصيب 3 أشخاص بينهم طفلان تتراوح أعمارهما بين 12 الى13 عاما، بانفجار جسم مجهول وقع بمدينة تعز، جنوب غرب البلاد.

وقال موقع وزارة الداخلية، نقلا عن شرطة تعز، إن جسم مجهول انفجر في منطقة شعب الدب بمدينة تعز أثناء قيام المذكورين بإحراق بقايا حطب كان المتفجر تحته من بقايا الحوثيين دون علمهم مما أدى إلى انفجاره وإصابة كل من عمار عبد القوي 13 عاما، أسد محفوظ 12 عاما، وجبر بشير 21 عاما بشظايا في أنحاء متفرقة من أجسادهم جراء الانفجار.

وأضافت شرطة تعز، أنه جرى إسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفتح تحقيقا بالحادثة لمعرفة أسبابها وملابساتها. كما شهدت محافظة شبوة حادثة تفجير عبوة ناسفة وقعت بجانب محل تجاري يملكه شخص يدعى ع. ج في العقد السادسة من عمره، ما أدى إلى احتراق وتلف ثلاجات تبريد وغسالات متواجدة بالمحل، والتي قدرت قيمتها بحوالي 3 ملايين ريال.

وذكر موقع وزارة الداخلية، أن فريق البحث الجنائي نزل إلى موقع الحادث لمعاينته ورفع الأدلة والإجراءات لا زالت مستمرة لمعرفة أسباب الانفجار وضبط الجناة.