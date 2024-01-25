انفجارات قرب سفينتين ترفعان العلم الأمريكي في باب المندب

الخميس 25 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 150

أعلنت شركة “ميرسك” الدنماركية للشحن، اليوم الأربعاء، أن سفينتَين تابعتَين لفرعها الأمريكي كانتا تعبران مضيق باب المندب عادتا أدراجهما في البحر الأحمر بعد “انفجارات” قريبة.

وقالت الشركة في بيان “خلال الرحلة، بلّغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة فيما اعترضت البحرية الأمريكية المرافقة لهما عدة مقذوفات”، مشيرة إلى أن “البحرية الأمريكية أعادت السفينتَين ورافقتهما إلى خليج عدن”.

وذكرت ميرسك أن السفينتين لم تتعرضا لأضرار ولم يُصب طاقمهما بأذى، وأن البحرية الأمريكية رافقتهما خلال عودتهما إلى خليج عدن.

وقالت ميرسك إن السفينتين مدرجتان في برنامج الأمن البحري والجسر البحري الطوعي مع الحكومة الأمريكية الذي يوفر حماية البحرية الأمريكية خلال العبور بالمضيق. وتدير “ميرسك لاين” المحدودة الفرعية السفينتين “ميرسك ديترويت” و”ميرسك تشيسابيك” اللتين ترفعان العلم الأمريكي، وستعلّق حركة الملاحة الخاصة بها في المنطقة حتى إشعار آخر، بحسب الشركة الأمّ “ميرسك”.

وأوضحت الشركة الدنماركية أن السفن التي تديرها “ميرسك لاين” المحدودة تحمل بضائع تابعة لوكالات حكومية أمريكية مختلفة وقد تمكّنت من مواصلة عبور المضيق بحماية البحرية الأمريكية.