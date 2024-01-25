بالأرقام.. هجمات البحر الأحمر تؤثر في أسعار الشحن البحري

الخميس 25 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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ارتفعت أسعار الشحن البحري العالمي بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وكان سعر الحاوية في 26 أكتوبر 2023 يبلغ 1342 دولارا، ليرتفع في 30 نوفمبر إلى 1382 دولارا.

وبلغ سعر الحاوية في 21 ديسمبر 2023 1666 دولارا. وفي 4 جانفي زاد سعر الحاوية بأكثر من ألف دولار حيث بلغت تكلفتها 1760 دولارا. وفي 18 جانفي قفز سعر الحاوية بأكثر من ألف دولار ليصل إلى 3777.

وأمس الثلاثاء، قال مفوض التجارة الأوروبي فالديس دمبروفسكيس، بعد اجتماع غير رسمي لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن تكاليف النقل ترتفع. وبسبب هجمات الحوثيين، حوّلت شركات الشحن مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، الذي يستغرق وقتا أطول.

وتستعد شركات الشحن العالمية لأزمة طويلة الأمد في ظل هجمات جماعة “أنصار الله” الحوثية على سفن في البحر الأحمر. وانخفضت حركة المرور من البحر الأحمر بنسبة 22% خلال شهر، ومن المرجح أن تواصل الانخفاض.

ويقول الحوثيون إنهم يهاجمون سفنا مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي ضمن جهود دعم المقاومة في غزة.