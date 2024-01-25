العدل الدولية تُصدر الجمعة قرارها في اتهام الكيان بالإبادة الجماعية

الخميس 25 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستصدر قرارها يوم الجمعة، بشأن إمكانية فرض إجراءات طارئة على الاحتلال، في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وقال بيان المحكمة، إن اللجنة المشكلة من 17 قاضيا، ستصدر قرارها في الساعة 12 ظهرا بتوقيت غرينتش، يوم السادس والعشرين من جانفي الجاري.

وتتهم جنوب إفريقيا دولة الاحتلال، في دعوى قضائية رفعتها أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر، بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي 11 جانفي الجاري، بدأت محكمة العدل الدولية بالاستماع إلى دولة الاحتلال وجنوب إفريقيا على مدار يومين، بشأن الدعوى التي رفعتها الأخيرة ضد “إسرائيل”.

وفي اليوم الأول، قدمت جنوب إفريقيا مرافعتها في أولى جلسات القضية، حيث أكدت وجود نية الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لدى الاحتلال على المستويين السياسي والعسكري. وفي اليوم الثاني، استمعت محكمة العدل الدولية إلى مرافعة ممثلي دولة الاحتلال الإسرائيلي في هذه الدعوى.

ولفتت الدعوى إلى أن أفعال دولة الاحتلال “تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب”، لتدمير الفلسطينيين في غزة، جزءا من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.

ويتكون ملف الدعوى الذي أعدته جنوب إفريقيا من 84 صفحة، ويتضمن تفاصيل بشأن استمرار دولة الاحتلال في قصفها قطاع غزة، الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 25 ألف شهيد، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ63 ألف مصاب بجروح مختلفة، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.