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مليشيا الحوثي تقتل ثلاثة من رجال الجوف والقبائل تتوعد بالرد

الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات
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أقدمت عناصر تابعة لمليشيات إيران الحوثية على قتل ثلاثة من أبناء القبائل في استمرار اعتداءاتها على القبيلة اليمنية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن .

وقالت مصادر قبَلية أن أحد أبناء قبيلة “المعاطرة” يُدعى هادي بن سعيد المعطري قُتل برصاص المسلحين الحوثيين عند مروره بإحدى نقاطهم في منطقة “اليتمة” بمديرية خب والشعف.

وأوضحت أن جريمة قتل المعطري جاءت بعد ساعات من مقتل اثنين من أبناء قبيلة “بني نوف” هما: “صالح مبخوت الغويبي النوفي، ومحمد مبروك العاكف النوفي” برصاص عناصر الحوثي شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة ما زاد من الغليان والنكف القبلي ضد الحوثيين وتوعدها بالرد.

وتواصل معظم قبائل الجوف تحديها لجبروت الحوثي مما يدفع القيادة الحوثية إلى تصفية المشائخ والقيادات القبلية الحرة بعمليات تصفية قذرة وبطريقة التقسيط طويل الأجل لعدم إثارة القبائل ضد الانقلاب الحوثي.

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