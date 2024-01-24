صحيفة أمريكية: ايران زودت الحوثي بأجهزة تشويش وأسلحة متطورة

الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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كشفت “صحيفة وول ستريت جورنال” الأمريكية أن النظام الإيراني زوّد مليشيا الحوثي الإرهابية بأجهزة تشويش وأسلحة متطورة لدعم هجماتها في البحر الأحمر.

وأكدت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين اليوم الأربعاء، أن طهران قدمت التكنولوجيا العسكرية بالإضافة إلى مستشارين لدعم هجمات المليشيا الإرهابية، على السفن التجارية.. وطبقاً للمسؤولين، فإن الحوثيين في اليمن برزوا كواحد من أكثر وكلاء إيران قدرة، وذلك بسبب تدفق الأسلحة إليهم من طهران.

وأوضحت “وول ستريت جورنال” أن إيران زودت الحوثيين بمعدات متطورة، من ضمنها أجهزة تشويش للطائرات بدون طيار وأجزاء من صواريخ وقذائف بعيدة المدى، فضلاً عن إرسال إيران وحزب الله مستشارين لمساعدة الحوثيين في التخطيط لهجماتهم وشنها. وأكد مسؤولون أن طهران تستعين بمهربين لجلب الأسلحة إلى اليمن من إيران ووسطاء لشراء قطع الغيار.

وقال المستشارون الأمنيون والمسؤولون إن المهندسين في اليمن ودول أخرى في المنطقة يساعدون في تجميع الصواريخ والطائرات بدون طيار وتشغيلها، ويقدم عمال صناعة الشحن معلومات استخباراتية حية حول السفن التي سيتم استهدافها.