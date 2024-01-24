تعرف على الرساله التي كتبها أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لرئيس جو بايدن وماهي المخاوف التي تثيرها

الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أكد أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي دعمهم للخطوات المحسوبة التي اتخذتها إدارة الرئيس جون بايدن لردع هجمات مليشيا الحوثي في البحر الأحمر، لكنهم أعربوا عن مخاوفهم بشأن احتمال التصعيد في المنطقة وخطر نشوب حرب أخرى في الشرق الأوسط.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة إلى بايدن “ندين بشدة هجمات الحوثيين المتكررة ضد سفن الشحن الدولية والأصول العسكرية الأمريكية التي تحمي تلك السفن في البحر الأحمر”. “هذه الأعمال تعرض أيضا حياة الجنود الأمريكيين للخطر، بما في ذلك أرواح الجنود الأمريكيين، ونحن نحزن على فقدان اثنين من جنود البحرية الأمريكية الذين لقوا حتفهم بشكل مأساوي أثناء مكافحة هذه التهديدات.”

وأثاروا تساؤلات حول مدى إمكانية استخدام السلطات الدستورية للرئيس للرد على هجمات الحوثيين وشددوا على أن أي هجوم أو عمل عسكري مستمر ضد الحوثيين يجب أن يتطلب تصويت الكونغرس.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ “نحن ندعم الخطوات الذكية للدفاع عن الأفراد والأصول الأمريكية، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وردع هجمات إضافية”. وأضافوا “نعتقد كذلك أن الكونجرس يجب أن يتداول بعناية قبل الإذن بعمل عسكري هجومي”.

وتابع أعضاء مجلس الشيوخ أن “الإدارة ذكرت أن الضربات على أهداف الحوثيين حتى الآن لم ولن تردع هجمات الحوثيين، مما يشير إلى أننا في خضم صراع إقليمي مستمر ينطوي على خطر التصعيد”. “مع تصاعد التوترات في المنطقة، نعتقد أن المشاركة الأمريكية في حرب أخرى في الشرق الأوسط لا يمكن أن تحدث في غياب تفويض من الكونجرس، بعد مناقشة مفتوحة يمكن خلالها إبلاغ الجمهور الأمريكي بفوائد ومخاطر وعواقب مثل هذا الصراع”.