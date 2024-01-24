مصادر دبلوماسية تكشف لـ مأرب برس عن تدخل وشيك لدولة عظمي لخفض التصعيد في البحر الأحمر وإخماد تصعيد الحوثيين مالهدف من الضربات الأمريكية والبريطانية الناعمة على المليشيات الحوثية وهل قد تستهدف القيادات الحوثية ؟ مفارقات موازين القوى العسكرية بين السخاء الإيراني للحوثيين وخذلان التحالف للشرعية غوتيريش:الوضع في البحر الأحمر مثير للقلق العميق ويجب أن تتوقف على الفور وزير الخارجية يبحث مع السفير الأمريكي تطورات الوضع العسكري في البحر الأحمر الوزير الارياني يبحث مع وزيرة الثقافة المصرية سبل تعزيز التعاون الثنائي عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين أثناء محاولتهم التقدم نحو بيحان شبوة مباحثات يمنية كوبية بشأن اخر تطورات الاوضاع في اليمن الخارجية اليمنية تناقش مع المبعوث الاممي تهديدات مليشيا الحوثي باستهداف طائرات الامم المتحدة المتجهة الى مأرب عاجل ..ميلشيا الحوثي تستهدف سفينتان بالقرب من مضيق باب المندب وسواحل عدن والبنتاغون الأمريكي يصعد تهديداته للحوثيين
اليمن - مأرب برس
كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن تدخل وشيك لدولة عظمي لفرض خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر عبر ممارسة ضغوط على الحوثيين لوقف هجماتهم المستهدفة للسفن التجارية .
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" عن تحركات متسارعة باجراء الولايات المتحدة اتصالات مع "الصين" لحث " بيجين" على التدخل وممارسة ضغوط على إيران لكبح جماح ميلشيا الحوثي ووقف تصاعد وتيرة التوتر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي يعد من أهم الممرات المائية في العالم.
وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات الطارئة بين "واشنطن " و"بيجين" تهدف الى تدخل الصين كوسيط دولي لدى ايران لحث الأخيرة على وقف دعمها لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتصعيدها لوتيرة الاستهداف للسفن التجارية وبخاصة الأمريكية منوهة الى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لديها إحاطة بالتحركات الأمريكية الطارئة لدفع الصين للتدخل في خفض التصعيد القائم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وانه في حال لم ينجح هذا التدخل في وقف هجمات الحوثيين فأن الفترة القادمة ستشهد تحولات جذرية في الموقف الأمريكي حيال التعامل مع الخطر الذي باتت تمثلة ميلشيا الحوثي على سلامة حركة الملاحية الدولية في البحر الأحمر.