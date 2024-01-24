مصادر دبلوماسية تكشف لـ مأرب برس عن تدخل وشيك لدولة عظمي لخفض التصعيد في البحر الأحمر وإخماد تصعيد الحوثيين

الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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اليمن - مأرب برس

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن تدخل وشيك لدولة عظمي لفرض خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر عبر ممارسة ضغوط على الحوثيين لوقف هجماتهم المستهدفة للسفن التجارية .

وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" عن تحركات متسارعة باجراء الولايات المتحدة اتصالات مع "الصين" لحث " بيجين" على التدخل وممارسة ضغوط على إيران لكبح جماح ميلشيا الحوثي ووقف تصاعد وتيرة التوتر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي يعد من أهم الممرات المائية في العالم.

وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات الطارئة بين "واشنطن " و"بيجين" تهدف الى تدخل الصين كوسيط دولي لدى ايران لحث الأخيرة على وقف دعمها لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتصعيدها لوتيرة الاستهداف للسفن التجارية وبخاصة الأمريكية منوهة الى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لديها إحاطة بالتحركات الأمريكية الطارئة لدفع الصين للتدخل في خفض التصعيد القائم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وانه في حال لم ينجح هذا التدخل في وقف هجمات الحوثيين فأن الفترة القادمة ستشهد تحولات جذرية في الموقف الأمريكي حيال التعامل مع الخطر الذي باتت تمثلة ميلشيا الحوثي على سلامة حركة الملاحية الدولية في البحر الأحمر.