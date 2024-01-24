غوتيريش:الوضع في البحر الأحمر مثير للقلق العميق ويجب أن تتوقف على الفور

الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر “تعطل التجارة العالمية”، مشدداً على ضرورة توقفها على الفور.

جاء ذلك في كلمة له بمجلس الأمن الدولي خلال جلسة مناقشة مفتوحة، على المستوى الوزاري، حول الأوضاع في الشرق الأوسط بمافي ذلك الوضع في فلسطين، الثلاثاء. وقال غوتيريش: “الوضع في البحر الأحمر مثير للقلق العميق” وذلك في إشارة إلى الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في اليمن، على خلفية استمرار الهجمات البحرية لجماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وشدد الأمين العام في كلمته على ضرورة وقف التصعيد، مؤكداً “يجب أن تتوقف جميع الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر على الفور”.

ولفت غوتيريش أنه يعمل مع ممثليه الخاصين للحد من التوترات الإقليمية. ومنذ عدة أسابيع، تشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي تحت مسمى “حارس الازدهار”، ومنذ 12 يناير الجاري يشن التحالف بقيادة الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.