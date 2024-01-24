غوتيريش:الوضع في البحر الأحمر مثير للقلق العميق ويجب أن تتوقف على الفور وزير الخارجية يبحث مع السفير الأمريكي تطورات الوضع العسكري في البحر الأحمر الوزير الارياني يبحث مع وزيرة الثقافة المصرية سبل تعزيز التعاون الثنائي عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين أثناء محاولتهم التقدم نحو بيحان شبوة مباحثات يمنية كوبية بشأن اخر تطورات الاوضاع في اليمن الخارجية اليمنية تناقش مع المبعوث الاممي تهديدات مليشيا الحوثي باستهداف طائرات الامم المتحدة المتجهة الى مأرب عاجل ..ميلشيا الحوثي تستهدف سفينتان بالقرب من مضيق باب المندب وسواحل عدن والبنتاغون الأمريكي يصعد تهديداته للحوثيين دراسة علمية جديدة تكشف حقائق مؤلمة عن آلام الظهر لاعب في صفوف منتخب فلسطين يثير غضب إسرائيل برازيلي يدخل موسوعة غينيس في كأس آسيا ويغشى عليه
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر “تعطل التجارة العالمية”، مشدداً على ضرورة توقفها على الفور.
جاء ذلك في كلمة له بمجلس الأمن الدولي خلال جلسة مناقشة مفتوحة، على المستوى الوزاري، حول الأوضاع في الشرق الأوسط بمافي ذلك الوضع في فلسطين، الثلاثاء. وقال غوتيريش: “الوضع في البحر الأحمر مثير للقلق العميق” وذلك في إشارة إلى الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في اليمن، على خلفية استمرار الهجمات البحرية لجماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وشدد الأمين العام في كلمته على ضرورة وقف التصعيد، مؤكداً “يجب أن تتوقف جميع الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر على الفور”.
ولفت غوتيريش أنه يعمل مع ممثليه الخاصين للحد من التوترات الإقليمية. ومنذ عدة أسابيع، تشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي تحت مسمى “حارس الازدهار”، ومنذ 12 يناير الجاري يشن التحالف بقيادة الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.