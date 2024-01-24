وزير الخارجية يبحث مع السفير الأمريكي تطورات الوضع العسكري في البحر الأحمر

الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم، مع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن ستيفن هاريس فاجن، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة.

وتطرق الجانبان، الى المستجدات المتعلقة بتهديد المليشيات الحوثية الإرهابية لأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر.

وأكد بن مبارك، أن الأعمال الإرهابية التي ترتكبها المليشيات الحوثية الارهابية، أدت إلى تقليص الشحنات التجارية الواردة إلى موانئ البحر الأحمر، وزادت تكاليف الشحن والتأمين، وتهدد بنقص إمدادات المواد الغذائية وهو ما يزيد من معاناة اليمنيين ويفاقم من الأزمة الإنسانية في اليمن.

كما جدد بن مبارك، إدانة اليمن لاستمرار العدوان الوحشي غير المسبوق من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والذي راح ضحيته الآف الشهداء والجرحى..داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والعمل على تطبيق وقف فوري لاطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الانسانية دون عوائق.

من جانبه جدد السفير الامريكي، موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.