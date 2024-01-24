الوزير الارياني يبحث مع وزيرة الثقافة المصرية سبل تعزيز التعاون الثنائي

الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 132

بحث وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، مع وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الثقافية بين البلدين الشقيقين.

وتطرق اللقاء، الى تطوير وتجديد البروتوكولات الموقعة بين الجانبين من خلال تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراستها وتطويرها وبما يلبي تطورات الاوضاع والاحتياجات الفنية المتزايدة للمؤسسات الثقافية في اليمن والناتجة عن انقلاب المليشيات الارهابية الحوثية وما تقوم به من تدمير للموروث الثقافي والحضاري اليمني.

واستعرض الوزير الارياني، أوضاع المؤسسات الثقافية اليمنية وما تعرضت له من تدمير ممنهج على ايدي مليشيات الحوثي الارهابية والذي شمل تدمير المتاحف، واغلاق المسارح ودور السينما، وملاحقة الفنانين والمثقفين والزج بهم في السجون، ومنع الحفلات الغنائية والفعاليات الثقافية، وصولا الى تدمير الموروث الثقافي اليمني واستبداله بتراث طائفي يستمد مبادئه من نظام الملالي وادبيات ثورة الخميني.

وأشاد الوزير الارياني، بالعلاقات الثقافية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمعهما من روابط ثقافية مشتركة خلقتها تاريخ الحضارتين الضاربة جذورهما في عمق التاريخ..منوهاً بالدور الذي لعبته مصر ومؤسساتها الثقافية في تشكيل الوعي الثقافي لدى كافة المجتمعات العربية.

وثمن الوزير الدعم الذي تقدمه جمهورية مصر العربية لليمن على كافة المستويات.. منوهاً بما تشهده مصر من حركة بناء وتنمية ونهضة في كافة المجالات التنموية والسياسية والثقافية والتي تعكس دور مصر ومكانتها وحكمة قيادتها وشعبها.

من جانبها اكدت وزيرة الثقافة المصرية، استعداد الوزارة وكافة المؤسسات التابعة لها تقديم الدعم الفني اللازم لنظيراتها في الجمهورية اليمنية..مؤكدة على اهمية تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين والشعبين الشقيقين.