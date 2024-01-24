عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين أثناء محاولتهم التقدم نحو بيحان شبوة

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تمكن أبطال قوات العمالقة، التصدي لهجوم حوثي شنته المليشيا الثلاثاء من عدة محاور على مديرية بيحان بمحافظة شبوة.
وتصدت قوات العمالقة الجنوبية ببسالة للهجوم الحوثي؛ الذي شنته المليشيا على بيحان، من جبهة عقبة القنذع، ومن حصن الناصر، ومن جبهة القويم، على الحدود مع محافظة البيضاء، بعد أن دارت اشتباكات عنيفة، تكبدت خلالها مليشيا الحوثي خسائر فادحة.
وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير عتادهم العسكري؛ الذي حاولوا التقدم به نحو مدينة بيحان بمحافظة شبوة.