مباحثات يمنية كوبية بشأن اخر تطورات الاوضاع في اليمن الخارجية اليمنية تناقش مع المبعوث الاممي تهديدات مليشيا الحوثي باستهداف طائرات الامم المتحدة المتجهة الى مأرب عاجل ..ميلشيا الحوثي تستهدف سفينتان بالقرب من مضيق باب المندب وسواحل عدن والبنتاغون الأمريكي يصعد تهديداته للحوثيين دراسة علمية جديدة تكشف حقائق مؤلمة عن آلام الظهر لاعب في صفوف منتخب فلسطين يثير غضب إسرائيل برازيلي يدخل موسوعة غينيس في كأس آسيا ويغشى عليه عرض فني يمني في مهرجان دولي بالسعودية ماذا طلبت واشنطن من بكين بشأن الحوثيين؟ وكيف كان الرد الصيني؟ كيف تدعم طهران الحوثيين في هجماتهم البحرية؟ وماذا تعمل سفينة تجسس قبالة سواحل عدن؟ كأس آسيا: مواجهة عربية خالصة لحسم التأهل
بحث سفير اليمن لدى هافانا محمد صالح ناشر ، اليوم، مع مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالخارجية الكوبية الكساندر بيجيسير موراتا، سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.
وخلال اللقاء، اطلع السفير ناشر المسؤول الكوبي ، على اخر تطورات الاوضاع في بلادنا وتهديد مليشيات الحوثي الارهابية لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي.
من جانبه، جدد مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، دعم بلاده للحكومة الشرعية ومساندتها لكافة الجهود التي تؤدي الى وقف الحرب وتحقيق السلام الدائم في اليمن.