مباحثات يمنية كوبية بشأن اخر تطورات الاوضاع في اليمن

الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات

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بحث سفير اليمن لدى هافانا محمد صالح ناشر ، اليوم، مع مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالخارجية الكوبية الكساندر بيجيسير موراتا، سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء، اطلع السفير ناشر المسؤول الكوبي ، على اخر تطورات الاوضاع في بلادنا وتهديد مليشيات الحوثي الارهابية لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي.

من جانبه، جدد مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، دعم بلاده للحكومة الشرعية ومساندتها لكافة الجهود التي تؤدي الى وقف الحرب وتحقيق السلام الدائم في اليمن.