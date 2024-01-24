الخارجية اليمنية تناقش مع المبعوث الاممي تهديدات مليشيا الحوثي باستهداف طائرات الامم المتحدة المتجهة الى مأرب

الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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مارب - اليمن

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم، مع المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ،تصعيد المليشيات الحوثية الارهابية داخل اليمن خاصة تهديدها باستهداف طائرات الامم المتحدة المتجهة الى مأرب والطائرات القادمة لنقل العالقين من بورتسودان الى المخا وانعكاسات ذلك على عمل المنظمات في مأرب وتفاقم الوضع الإنساني في اليمن.

كما ناقشا أخر التطورات في اليمن وتداعيات التصعيد في البحر الأحمر على جهود السلام التي تقودها الامم المتحدة.

وجدد وزير الخارجية، تأكيد دعم الحكومة اليمنية لجهود الامم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات المعتمدة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن ٢٢١٦..مشدداً على حاجة المجتمع الدولي لإعادة النظر في التعاطي الجاد مع المليشيات الحوثية التي اتخذت من العنف والإرهاب نهجاً لتقويض الأمن والسلم الاقليميين والدوليين.