مباحثات يمنية كوبية بشأن اخر تطورات الاوضاع في اليمن الخارجية اليمنية تناقش مع المبعوث الاممي تهديدات مليشيا الحوثي باستهداف طائرات الامم المتحدة المتجهة الى مأرب عاجل ..ميلشيا الحوثي تستهدف سفينتان بالقرب من مضيق باب المندب وسواحل عدن والبنتاغون الأمريكي يصعد تهديداته للحوثيين دراسة علمية جديدة تكشف حقائق مؤلمة عن آلام الظهر لاعب في صفوف منتخب فلسطين يثير غضب إسرائيل برازيلي يدخل موسوعة غينيس في كأس آسيا ويغشى عليه عرض فني يمني في مهرجان دولي بالسعودية ماذا طلبت واشنطن من بكين بشأن الحوثيين؟ وكيف كان الرد الصيني؟ كيف تدعم طهران الحوثيين في هجماتهم البحرية؟ وماذا تعمل سفينة تجسس قبالة سواحل عدن؟ كأس آسيا: مواجهة عربية خالصة لحسم التأهل
مارب - اليمن
ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم، مع المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ،تصعيد المليشيات الحوثية الارهابية داخل اليمن خاصة تهديدها باستهداف طائرات الامم المتحدة المتجهة الى مأرب والطائرات القادمة لنقل العالقين من بورتسودان الى المخا وانعكاسات ذلك على عمل المنظمات في مأرب وتفاقم الوضع الإنساني في اليمن.
كما ناقشا أخر التطورات في اليمن وتداعيات التصعيد في البحر الأحمر على جهود السلام التي تقودها الامم المتحدة.
وجدد وزير الخارجية، تأكيد دعم الحكومة اليمنية لجهود الامم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات المعتمدة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن ٢٢١٦..مشدداً على حاجة المجتمع الدولي لإعادة النظر في التعاطي الجاد مع المليشيات الحوثية التي اتخذت من العنف والإرهاب نهجاً لتقويض الأمن والسلم الاقليميين والدوليين.