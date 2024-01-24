مباحثات يمنية كوبية بشأن اخر تطورات الاوضاع في اليمن الخارجية اليمنية تناقش مع المبعوث الاممي تهديدات مليشيا الحوثي باستهداف طائرات الامم المتحدة المتجهة الى مأرب عاجل ..ميلشيا الحوثي تستهدف سفينتان بالقرب من مضيق باب المندب وسواحل عدن والبنتاغون الأمريكي يصعد تهديداته للحوثيين دراسة علمية جديدة تكشف حقائق مؤلمة عن آلام الظهر لاعب في صفوف منتخب فلسطين يثير غضب إسرائيل برازيلي يدخل موسوعة غينيس في كأس آسيا ويغشى عليه عرض فني يمني في مهرجان دولي بالسعودية ماذا طلبت واشنطن من بكين بشأن الحوثيين؟ وكيف كان الرد الصيني؟ كيف تدعم طهران الحوثيين في هجماتهم البحرية؟ وماذا تعمل سفينة تجسس قبالة سواحل عدن؟ كأس آسيا: مواجهة عربية خالصة لحسم التأهل
كشفت مصادر عسكرية يمنية عن استهداف ميلشيا الحوثي سفينة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب بالتزامن مع اعلان هيئة التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغا بتعرض سفينة لحادث بالقرب من سواحل خليج عدن.
وأكدت المصادر أن ميلشيا الحوثي هاجمت سفينة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب مشيرة الى أن الأخيرة تعرضت للاستهداف من الميلشيا قبيل مرورها من المضيق وهو ما يعد الهدوم الثالث من نوعة الذي تستهدف به الميلشيا سفن تجارية بالقرب من الممر البحري العالمي .
من جهة اخري أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه الضربات العسكرية المباشرة لمواقع الحوثيين في اليمن طالما استمرت الميلشيا الموالية لإيران في مهاجمة السفن التجارية مشيرا الى أنه لن يكون هناك حاجة لتوجيه مثل هذه الضربات للحوثيين في حال أوقفت الميلشيا تصعيدها وتهديداتها المتصاعدة لسلامة حركة الملاحة التجارية الدولية .