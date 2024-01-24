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عاجل ..ميلشيا الحوثي تستهدف سفينتان بالقرب من مضيق باب المندب وسواحل عدن والبنتاغون الأمريكي يصعد تهديداته للحوثيين

الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- رصد خاص
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كشفت مصادر عسكرية يمنية عن استهداف ميلشيا الحوثي سفينة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب بالتزامن مع اعلان هيئة التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغا بتعرض سفينة لحادث بالقرب من سواحل خليج عدن.

وأكدت المصادر أن ميلشيا الحوثي هاجمت سفينة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب مشيرة الى أن الأخيرة تعرضت للاستهداف من الميلشيا قبيل مرورها من المضيق وهو ما يعد الهدوم الثالث من نوعة الذي تستهدف به الميلشيا سفن تجارية بالقرب من الممر البحري العالمي .

من جهة اخري أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه الضربات العسكرية المباشرة لمواقع الحوثيين في اليمن طالما استمرت الميلشيا الموالية لإيران في مهاجمة السفن التجارية مشيرا الى أنه لن يكون هناك حاجة لتوجيه مثل هذه الضربات للحوثيين في حال أوقفت الميلشيا تصعيدها وتهديداتها المتصاعدة لسلامة حركة الملاحة التجارية الدولية .

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