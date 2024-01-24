لاعب في صفوف منتخب فلسطين يثير غضب إسرائيل

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أثار اللاعب عطا جابر الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية الجدل بعد مشاركته ضمن صفوف منتخب فلسطين في بطولة كأس آسيا 2024 المقامة حاليا في قطر.
ووصف وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، جابر بـ"الخائن" مطالبا بـ"سحب جنسيته الإسرائيلية".
وجابر لعب في صفوف منتخب إسرائيل تحت سن 21، كما شارك بأندية مكابي حيفا وسخنين وأشدود، بل إنه في 2015 ارتدى "شارة" القيادة للمنتخب الإسرائيلي للشباب.
وامس تأهل منتخب فلسطين الى دور الستة عشر لكأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على هونغ كونغ بثلاثية نظيفة في المجموعة الثالثة ليرافق الإمارات التي خسرت 2-1 من إيران متصدرة المجموعة.
وضمن منتخب فلسطين التأهل ضمن أفضل أربع منتخبات حلت في المركز الثالث وله أربع نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن الإمارات. بينما تصدرت إيران المجموعة ولها تسع نقاط.