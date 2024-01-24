دراسة علمية جديدة تكشف حقائق مؤلمة عن آلام الظهر لاعب في صفوف منتخب فلسطين يثير غضب إسرائيل برازيلي يدخل موسوعة غينيس في كأس آسيا ويغشى عليه عرض فني يمني في مهرجان دولي بالسعودية ماذا طلبت واشنطن من بكين بشأن الحوثيين؟ وكيف كان الرد الصيني؟ كيف تدعم طهران الحوثيين في هجماتهم البحرية؟ وماذا تعمل سفينة تجسس قبالة سواحل عدن؟ كأس آسيا: مواجهة عربية خالصة لحسم التأهل منتخب عربي يفجر مفاجئة كبيرة في كأس افريقيا تأهل تاريخي للفدائي في كأس آسيا أمر في الكويت بتعيين خلفا لأمير البلاد في حالة غيابه الى حين تعيين ولي العهد
خطف البرازيلي ريكاردينيو داس الأضواء بتحقيقه رقما جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك على هامش استضافة قطر لكأس آسيا بكرة القدم.
ونجح ريكاردينيو داس من تحقيق رقم قياسي جديد في لعب كرة القدم الحرة لمدة 49 ساعة و3 دقائق، محطما بذلك رقمه السابق (48 ساعة).
واتخذ البرازيلي داس من حي كتارا مسرحا لتحطيم رقمه السابق، واحتتشدت الجماهير على مقربة من اللاعب لتشاهد هذا الإنجاز.
وتم نقل ريكاردينيو داس إلى المستشفى بعد أن أغشي عليه بعد دقائق من تحطيم الرقم القياسي. يشار إلى أن قطر تستضيف النسخة الـ18 من كأس آسيا، علما بأنها حاملة اللقب حيث توجت به عام 2019. المصدر