برازيلي يدخل موسوعة غينيس في كأس آسيا ويغشى عليه

الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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خطف البرازيلي ريكاردينيو داس الأضواء بتحقيقه رقما جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك على هامش استضافة قطر لكأس آسيا بكرة القدم.

ونجح ريكاردينيو داس من تحقيق رقم قياسي جديد في لعب كرة القدم الحرة لمدة 49 ساعة و3 دقائق، محطما بذلك رقمه السابق (48 ساعة).

واتخذ البرازيلي داس من حي كتارا مسرحا لتحطيم رقمه السابق، واحتتشدت الجماهير على مقربة من اللاعب لتشاهد هذا الإنجاز.

وتم نقل ريكاردينيو داس إلى المستشفى بعد أن أغشي عليه بعد دقائق من تحطيم الرقم القياسي. يشار إلى أن قطر تستضيف النسخة الـ18 من كأس آسيا، علما بأنها حاملة اللقب حيث توجت به عام 2019. المصدر