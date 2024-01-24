ماذا طلبت واشنطن من بكين بشأن الحوثيين؟ وكيف كان الرد الصيني؟ كيف تدعم طهران الحوثيين في هجماتهم البحرية؟ وماذا تعمل سفينة تجسس قبالة سواحل عدن؟ كأس آسيا: مواجهة عربية خالصة لحسم التأهل منتخب عربي يفجر مفاجئة كبيرة في كأس افريقيا تأهل تاريخي للفدائي في كأس آسيا أمر في الكويت بتعيين خلفا لأمير البلاد في حالة غيابه الى حين تعيين ولي العهد بفضل هذا السياسي.. احتل هتلر النرويج في اسرع اجتياح بري في العالم هدنة لمدة شهر في غزة مقابل الأسرى و حماس تعلن موقفها بعد فشلهم في الموجهات ..الحوثيون يمهلون موظفي المنظمات الدولية الأميركيين والبريطانيين شهراً لمغادرة اليمن صحيفة عالمية مشهورة تنشر تقرير يكشف عن مناشدة أمريكية صينية للمساعدة في كبح هجمات الحوثيين
طلبت واشنطن من بكين حث طهران على كبح جماح الحوثيين المدعومين إيرانياً، والذين يهاجمون السفن التجارية في هذا الممر الملاحي المهم عالمياً.
إلا أن الآمال الأميركية خابت على ما يبدو. فقد كشف مسؤولون أميركيون أن الإدارة الأميركية لم ترَ أي علامة تذكر على المساعدة، وفق ما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الأربعاء.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الأميركيين أثاروا هذه المسألة مراراً وتكراراً مع كبار المسؤولين الصينيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وطلبوا منهم نقل تحذير إلى إيران بعدم تأجيج التوترات في الشرق الأوسط عقب هجوم حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.
وقد ناقش مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ونائبه جون فاينر بالفعل هذه القضية خلال اجتماعات هذا الشهر في واشنطن مع ليو جيانتشاو، رئيس الإدارة الدولية للحزب الشيوعي الصيني، وفقا لمسؤولين أميركيين.
كما كشف مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن أثار الأمر أيضًا.
لكن مسؤولين أميركيين قالوا إنه لا يوجد دليل يذكر على أن الصين مارست أي ضغوط على إيران لكبح جماح الحوثيين، باستثناء بيان معتدل أصدرته الأسبوع الماضي يدعو "الأطراف المعنية" إلى ضمان المرور الآمن للسفن التي تبحر عبر البحر الأحمر، وهو ميناء شحن بالغ الأهمية، وطريق للتجارة العالمية.
ومنذ 19 نوفمبر الماضي، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، هاجم الحوثيون ما لا يقل عن 33 سفينة بأنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية والمسيرات، زاعمين أن ضرباتهم هذه تستهدف السفن المتجهة نحو إسرائيل. ما تسبب في تعطيل حركة الشحن العالمي، وأثار مخاوف من التضخم العالمي.