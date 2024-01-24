منتخب عربي يفجر مفاجئة كبيرة في كأس افريقيا

الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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فجّر منتخب موريتانيا مفاجأة كبيرة وتأهل لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، برفقة منتخبي بوركينا فاسو وأنغولا، بينما ودع المنتخب الجزائري منافسات البطولة بشكل رسمي.

وعلى ملعب السلام، تغلب منتخب "المرابطون" على نظيره "محاربو الصحراء" بهدف نظيف سجله محمد ديلاهي يالي في الدقيقة 37.

وحصد المنتخب الموريتاني أول فوز له بالبطولة القارية، ليحتل المركز الثالث في المجموعة، بينما توقف رصيد المنتخب الجزائري عند نقطتين بالمركز الرابع.

وبات "المرابطون" ثاني منتخب يتأهل من بين أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث بالمجموعات الست، بعد منتخب غينيا الذي تأهل في وقت سابق أمس الثلاثاء.