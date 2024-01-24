أمر في الكويت بتعيين خلفا لأمير البلاد في حالة غيابه الى حين تعيين ولي العهد

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صدر أمر امير دولة الكويت، بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير طوال فترات غياب أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد.
ووفقاً لوكالة الانباء الكويتية (كونا) فان الامر الاميري نص على ان يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولياً العهد، وعلى رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا الأمر، ويبلغ مجلس الأمة به، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.