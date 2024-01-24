صحيفة عالمية مشهورة تنشر تقرير يكشف عن مناشدة أمريكية صينية للمساعدة في كبح هجمات الحوثيين

الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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نقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» اليوم (الأربعاء) عن مسؤولين أميركيين القول إن الولايات المتحدة طلبت من الصين حث طهران على كبح جماح الحوثيين الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر؛ لكنها لم تتلقَّ أي مؤشر يُذكر على المساعدة من بكين.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة أثارت الأمر مراراً مع مسؤولين صينيين كبار في الأشهر الثلاثة الماضية