الكاميرون تنجو من فخّ غامبيا وتتأهّل

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تأهّل المنتخب الكاميروني بصعوبة بالغة إلى الدور السادس عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار، بعد فوزه العسير على غامبيا في الدقائق الأخيرة، الاثنين 23 جانفي.
ونجا الكاميرونيون من سيناريو مثير في المباراة، حيث كانوا متأخّرين في النتيجة إلى حدود الدقيقة الـ87، قبل أن يعودوا في اللقاء ويعدّلون النتيجة ثم هدف الفوز
وسجّلت غامبيا هدفا ثالثا باليد على طريقة مارادونا ألغاه الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما. وأهدرت غامبيا تأهّلا تاريخيّا، حيث كان الفوز كفيلا بذلك اليوم، لتغادر البطولة مبكّرا. ولحساب المجموعة نفسها، حقّق المنتخب السّنغالي حامل اللقب العلامة الكاملة بالفوز الثالث على غينيا بهدفين لصفر، ليمرّ في الصدارة بتسع نقاط قبل الكاميرون ثم غينيا. وبنتائج هذه المجموعة، تعرّفت الجماهير على أول مواجهة في الدور ثمن النهائي، والتي ستجمع الكاميرون بنيجيريا.