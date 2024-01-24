ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 25490 شهيدا

الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 25490 شهيدا و 63354 مصابا. ويأتي بيان الوزارة مع وصول العدوان الإسرائيلي المدمّر على القطاع إلى يومه الـ109.

وأوضحت الوزارة أنّ الاحتلال ارتكب 22 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن ارتقاء 195 شهيدا وإصابة 354 فلسطينيّا.

وأشارت إلى أنّ القصف العشوائي حال دون انتشال الضحايا، مؤكّدة أنّ طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول إليهم. واليوم، واصلت قوات الاحتلال قصفها التجمّعات السكنية والملاجئ في غزة، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء.

وأعلن المرصد الأورومتوسطي توثيق قصف 5 مراكز إيواء أبرزها جامعة “الأقصى” التي قُتل فيها 5 مدنيين منهم طفلان وامرأتان.

وأشار المرصد إلى أن قوات المحتل حاصرت الآلاف داخل مبنى “الصناعة” التابع للأمم المتحدة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي تطويق مدينة خان يونس في جنوب غزة التي شهدت تركزا للقتال في الأسابيع الأخيرة.

ويأتي تطويق خان يونس بعد تلقي الاحتلال ضربة موجعة بمقتل 24 ضابطا وجنديا في الـ24 ساعة الماضية.