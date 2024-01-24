الكاميرون تنجو من فخّ غامبيا وتتأهّل ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 25490 شهيدا نيوزيلندا تستعد لإرسال فريق دفاعي إلى البحر الأحمر بنك “إسرائيل”: نفقات الحرب ستبلغ 67.6 مليار دولار مسؤول مصري: حماس ترفض هدنة لمدة شهرين وتبادلا جزئيّا للأسرى بريطانيا تعلن عن عقوبات جديدة تستهدف تمويل الحوثيين خلال الأيام القادمة أمريكا وبريطانيا تؤكدان عزمهما على مواصلة "تعطيل وإضعاف" قدرات الحوثيين جوزيب بوريل: المفاوضات من أجل “حل الدولتين” ستستمر “شاءت إسرائيل أم أبت” صدمة داخل الكيان بعد الإعلان عن مقتل 24 جنديا في قطاع غزة صدمة داخل الكيان بعد الإعلان عن مقتل 24 جنديا في قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 25490 شهيدا و 63354 مصابا. ويأتي بيان الوزارة مع وصول العدوان الإسرائيلي المدمّر على القطاع إلى يومه الـ109.
وأوضحت الوزارة أنّ الاحتلال ارتكب 22 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن ارتقاء 195 شهيدا وإصابة 354 فلسطينيّا.
وأشارت إلى أنّ القصف العشوائي حال دون انتشال الضحايا، مؤكّدة أنّ طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول إليهم. واليوم، واصلت قوات الاحتلال قصفها التجمّعات السكنية والملاجئ في غزة، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء.
وأعلن المرصد الأورومتوسطي توثيق قصف 5 مراكز إيواء أبرزها جامعة “الأقصى” التي قُتل فيها 5 مدنيين منهم طفلان وامرأتان.
وأشار المرصد إلى أن قوات المحتل حاصرت الآلاف داخل مبنى “الصناعة” التابع للأمم المتحدة.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي تطويق مدينة خان يونس في جنوب غزة التي شهدت تركزا للقتال في الأسابيع الأخيرة.
ويأتي تطويق خان يونس بعد تلقي الاحتلال ضربة موجعة بمقتل 24 ضابطا وجنديا في الـ24 ساعة الماضية.