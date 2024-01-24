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نيوزيلندا تستعد لإرسال فريق دفاعي إلى البحر الأحمر

الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_وكالات
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تستعد نيوزيلندا لإرسال فريق دفاعي لدعم الأمن في البحر الأحمر، مع استمرار مليشيا الحوثي في مهاجمة السفن والملاحة الدولية.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده سترسل فريق دفاع مكونا من ستة أعضاء إلى منطقة الشرق الأوسط في إطار تحالف دولي لدعم الأمن البحري في البحر الأحمر، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز».

وأضاف لوكسون خلال مؤتمر صحافي: «هجمات الحوثيين ضد حركة الشحن التجاري والبحري غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير». وتابع: «إرسال هذا الفريق… هو استمرار لتاريخ نيوزيلندا الطويل في الدفاع عن حرية الملاحة في الشرق الأوسط وفي المناطق الأكثر قربا منها».

وأشار إلى أن أفراد الدفاع النيوزيلنديين لن يدخلوا اليمن أو يشاركوا في أي قتال، لكنهم سيساهمون في الدفاع الجماعي عن النفس فيما يتعلق بالسفن في الشرق الأوسط بالتماشي وفق القانون الدولي.

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