مسؤول مصري: حماس ترفض هدنة لمدة شهرين وتبادلا جزئيّا للأسرى

الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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قالت وكالة أسوشيتد برس، الثلاثاء 23 جانفي، نقلا عن مسؤول مصري رفيع المستوي، إنّ كيان الاحتلال اقترح وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة لمدة شهرين، تفرج بموجبه المقاومة عن عدد من الأسرى المحتجزين في القطاع مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين.

وبموجب الاقتراح، سيتمّ السماح لكبار قادة المقاومة وعلى رأسهم يحيى السنوار بمغادرة غزة باتّجاه بلدان أخرى. وقال المسؤول، الذي تحدّث إلى “أسوشيتد برس” -شريطة عدم الكشف عن هويته لأنّه غير مخوّل بالتحدّث إلى وسائل الإعلام- إنّ “حماس” رفضت الاقتراح، وتطالب بوقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح أيّ رهينة أخرى، وهو ما يرفضه قادة الكيان حتى الآن.

وأضاف أنّ قيادة حركة حماس يرفضون كذلك مغادرة غزة، ويطالبون الاحتلال بالانسحاب الكامل من القطاع والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

وأكّد المسؤول أنّ مصر وقطر، اللّتين توسّطتا في اتفاقيات سابقة بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية حماس، تعملان على إعداد اقتراح متعدّد المراحل لمحاولة سدّ الفجوات.

وسيتضمّن الاقتراح المتوقّع إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن وطرح رؤية لحلّ الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني. وكانت وسائل إعلام الكيان، قد تحدّثت الاثنين، عن إمكانية “التوجّه لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين حكومة الاحتلال والفصائل الفلسطينية وإقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة”، وذلك بضغط أمريكي. ونقلت هيئة البثّ الرسمية التابعة للكيان عن مصادر سياسية -لم تسمّها- أنّه “قد تشهد الأيام المقبلة استئناف المفاوضات لإطلاق سراح مخطوفين في ظل الضغوط التي يمارسها الوسطاء”.

وأضافت المصادر أنّ “واشنطن تضغط على إسرائيل باتجاه دفع صفقة تبادل قدمًا، من خلال تصوّر مفادُه أنّ خطوة من هذا القبيل قد تساهم في التوصّل إلى وقف لإطلاق النار وتعزّز الحوار في مرحلة ما بعد الحرب”.