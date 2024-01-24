بريطانيا تعلن عن عقوبات جديدة تستهدف تمويل الحوثيين خلال الأيام القادمة

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن بلاده تخطط لإعلان عقوبات جديدة تستهدف تمويل ميلشيا الحوثي، خلال الأيام القادمة، وأنها ستواصل الرد إذا استمرت هجماتهم في البحر الأحمر.
وبعد جولة ثانية من الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف للحوثيين، قال سوناك أمام البرلمان: “نحن لا نسعى إلى المواجهة”، وأضاف: “لكن في حال الضرورة، لن تتردد المملكة المتحدة في الردّ في إطار الدفاع عن النفس. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهذه الهجمات بالمرور دون رد”.