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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك على ضرورة مواصلة "تعطيل وإضعاف" القدرات العسكرية للحوثيين، في ظل تصعيد هجماتها على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الرئيس الأمريكي ناقش الوضع مع رئيس الوزراء البريطاني، في أعقاب هجمات الحوثيين المستمرة على السفن التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن القريب خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف كيربي للصحفيين في واشنطن: "تحدثا عما يحدث في البحر الأحمر والحاجة إلى نهج دولي مستمر متعدد الأطراف لتعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين"، في إشارة واضحة إلى العمل العسكري.
وقالت المملكة المتحدة إن سوناك وبايدن تحدثا في المساء بتوقيت المملكة المتحدة، حيث ناقشا أيضًا الحرب في غزة وتمويل أوكرانيا.
وحسب الرواية البريطانية، "أدان القادة تصاعد هجمات الحوثيين العنيفة"، وقالوا إنهم سيواصلون القتال من خلال ممارسة الضغط الدبلوماسي على إيران لوقف دعمها للجماعة اليمنية و"حسب الحاجة، القيام بعمل عسكري مستهدف لإضعاف الحوثيين".
وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في قصف عشرات الأهداف الحوثية في اليمن قبل 10 أيام، في مسعى لوقف سلسلة هجمات شنتها الجماعة المتمردة، يعود تاريخها إلى منتصف أكتوبر، على السفن المارة ع