صدمة داخل الكيان بعد الإعلان عن مقتل 24 جنديا في قطاع غزة

الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 65

عبّر مسؤولون إسرائيليون عن مشاعر الصدمة والحزن بعد إعلان الجيش مقتل 24 من جنود الاحتياط في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية (الاثنين)، لكنهم أكّدوا أن للحرب أثمانها الباهظة وأن حرب غزة “ستحدد مستقبل إسرائيل لعقود قادمة”.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في بيان: “إنه يوم صعب لا يطاق، في حرب ليست فيها عدالة”، مضيفا أن المعارك تجري في منطقة صعبة للغاية و”نعمل على تعزيز عمل جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الذين يسعون بتصميم لا نهاية له إلى تحقيق أهداف القتال”.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستمضي قدما في قتالها في غزة حتى تحقيق “النصر المبين” رغم مرورها بأحد أسوإ الأيام خلال هجومها العسكري.

وقال نتنياهو: “بالأمس مررنا بأحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب”.

وأضاف “باسم أبطالنا، من أجل حماية أرواحنا، لن نوقف القتال حتى تحقيق النصر المبين”. وقال إن الجيش “يحقق في المأساة” التي قُتل فيها 21 جنديا عند انهيار مبنيين وسط غزة مما رفع إجمالي القتلى من الجنود الإسرائيليين في يوم واحد إلى 24

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أهمية الحرب في غزة قائلا إنها ستحدد مصير إسرائيل لعشرات من السنين القادمة، لافتا إلى أن “هذه هي الحرب التي ستحدد مستقبل إسرائيل لعقود قادمة”، معربا عن تضامنه مع عائلات القتلى في هذا الوقت الصعب”. بينما قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن ما تعيشه إسرائيل هو يوم صعب لا يطاق مع الأخبار المريرة عن مقتل الجنود.

وأضاف على منصة “إكس”: “أبعث بعناق إلى أسر المقاتلين، أمة إسرائيل بأكملها معكم في وقتكم الصعب”.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن سقوط الجنود لن يذهب سدى، مضيفا في بيان له: “هؤلاء الأبطال هم عمود النار، وهم يحفظون لنا الطريق لمواصلة هذه الحملة الأخلاقية لشعب إسرائيل، حتى نهزم وجه الشر، حتى نخترق الظلام”.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية التفجير التي قتل فيها الجنود وقعت بعد قيامهم بتفخيخ مبان في غزة استعدادا لتفجيرها إلا أن عناصر حماس قصفت المباني أثناء وجود الجنود فيها.

وقالت الهيئة إن الجنود هم جزء من لواء الاحتياط التابع للواء الأول وتوجهوا أمس في مهمة لتفجير المباني في المنطقة العازلة على بعد حوالي 600 متر من السياج في منطقة مخيم المغازي للاّجئين.

وأضافت: “طُلب من المقاتلين تدمير عشرة مبانٍ باستخدام الألغام بالتعاون مع الفرق الهندسية، لكن في نهاية العملية، أطلقت عناصر حماس قذيفتين صاروخيتين ما أدى إلى انهيار المبنى وتفعيل المتفجرات التي كانت مدفونة داخله وجاهزة للتفجير على ما يبدو”.